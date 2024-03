Máxima openhartig over mentale gezondheid in gesprek met jongeren

Koningin Máxima heeft donderdagochtend openhartig met leerlingen van de Tobiasschool in Amsterdam gesproken over mentale gezondheid. De school biedt speciaal basisonderwijs en vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg aan. Ook Máxima zelf was tijdens het bezoek openhartig over hoe zij met haar mentale gezondheid omgaat.

Máxima woonde een cursus bij van stichting KiKiD, die leerlingen aan de hand van interactieve lessen leert over sociaal-emotionele thema’s als mentale gezondheid, seksualiteit, (cyber)pesten en sociale media, drank- en drugsgebruik en geld en schulden. De leerlingen en Máxima moesten onder meer een zogenoemde krachtterm voor zichzelf bedenken; een zin waarmee je jezelf kracht en aanmoediging geeft.

De jongeren vonden het aanvankelijk spannend om hun zin voor te lezen, maar de koningin deed dit zonder schroom. “Ik gun mezelf de ruimte”, las ze voor. “Ik hoef niet alles in één keer goed te doen, het hoeft niet gelijk morgen. Ik gun mezelf de ruimte om te leren”, lichtte ze toe. Máxima hielp ook enkele jongeren die moeite hadden een krachtterm te verzinnen. “Ik boks mezelf de dag door”, bedacht ze voor een jongen die graag bokst in zijn vrije tijd.

Ademhalingstechnieken

De verdere les stond onder meer in het teken van ademhalingstechnieken, iets waar sommige leerlingen in eerste instantie een beetje lacherig over deden. Toch deed de hele groep mee. “Veel kinderen vinden ademhalingstechnieken een beetje voor losers, maar je kunt er zo veel mee bereiken”, zei Máxima na afloop tegen de schoolleiding en de makers van de workshop, met wie ze sprak nadat de kinderen waren vertrokken.

Máxima deelde ook haar eigen ervaring met acteren en hoe dat haar heeft geholpen emoties te begrijpen en te verwerken. Volgens de koningin, geboren in Argentinië, is het in Latijns-Amerika heel gewoon om op die manier als kind met emoties te leren omgaan. “Je leert je emoties in je lichaam herkennen, niet alleen in je hoofd.”