Zien: Máxima praat bij ‘kampvuur’ met scouts over leiderschap

Koningin Máxima is donderdagmiddag met scouts in gesprek gegaan over leiderschap. De sessie werd gehouden bij een nep kampvuurtje tijdens haar werkbezoek aan Scouting Nederland op de scoutingvereniging Albert Schweitzergroep in Woerden.

De koningin luisterde aandachtig naar de voorbeelden van hoe leiders hun rol vervullen. Zo was Máxima ook benieuwd wat voor impact het op een groep heeft “als er dingen niet helemaal goed gaan”. Ook vroeg de koningin zich af hoe leiders ermee omgaan als de scouts uit hun groep fouten maken. Helemaal omdat we “zo streng” zijn voor onszelf als we fouten maken, zei Máxima.

De koningin zei na afloop van de sessie dat ze het mooi vond om te zien dat bij de scouting leiderschap belangrijk is, maar dat “het plezier” vooral voorop staat.

Voorafgaand aan de sessie werd de koningin welkom geheten door Jaap Boot van Scouting Nederland. Daarna deelden diverse sprekers hun persoonlijke visie op leiderschap.

Zo zei Stefan Mastenbroek (Commandant Mariniers Opleidingscentrum) onder meer dat er veel definities zijn, maar dat leiderschap voor hem betekent dat je mensen stimuleert het beste uit zichzelf te halen en samen probeert doelen te bereiken. Daarna nam scout Norah Vink het woord. Zij vertelde hoe ze binnen de organisatie op jonge leeftijd al een leidende rol had en dat ze verwacht daar bij haar toekomstige carrière veel aan te hebben.