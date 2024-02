Máxima praat in Middelburg over kunst en cultuur op school

Koningin Máxima heeft zich woensdag beziggehouden met kunst en cultuur op school. De koningin was aanwezig bij een inspiratiesessie Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving, waarin werd gekeken hoe kansenongelijkheid tegen kan worden gegaan met het integreren van kunst en cultuur in het onderwijs. De sessie vond plaats in Poppodium De Spot in Middelburg.

De koningin was bij het eerste deel van de sessie aanwezig, met onder meer een presentatie over de positieve effecten van een verlengde schooldag. In die verlengde schooldag kan aandacht worden besteed aan kunst- en cultuuronderwijs. Daarnaast was koningin Máxima bij een panelgesprek met Zeeuwse scholen en organisaties, waarin de afgevaardigden hun ervaringen deelden met het naschoolse aanbod van kunst en cultuur.

Koningin Máxima sprak niet alleen met Zeeuwse educatie- en cultuurorganisaties, maar ontmoette ook leerlingen die een creatieve workshop volgden.

Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving is een initiatief van Méér Muziek in de Klas, waarvan de koningin beschermvrouwe is. Het doel van het programma is om het kunst- en cultuuraanbod op scholen te stimuleren en zo de wereld van leerlingen te vergroten.