Máxima praat over belang van voedselbank in Amsterdam-Noord

Koningin Máxima heeft dinsdag in Amsterdam-Noord een bezoek gebracht aan de Sociale Kruidenier in Amsterdam-Noord. Bij het initiatief van de Voedselbank kunnen mensen met een krappe beurs lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs. Daarnaast kunnen mensen in de Ark, een kerk in het stadsdeel, terecht voor een kop koffie, een luisterend oor of financieel advies.

De koningin kreeg een rondleiding door de winkel en werd daarbij geholpen door vrijwilligers. Sommigen van hen wonen nog maar een aantal jaar in Nederland en leren via de organisatie Nederlands. “Er is nu echt een verandering gaande bij de voedselbank, toch?”, vroeg Máxima aan de dames die haar een rondleiding gaven. “Het is niet alleen meer gericht op eten, maar meer op een holistische aanpak.”

Na afloop van de rondleiding verliet Máxima het kleine winkeltje, maar dat liet een van de oudere dames niet zomaar gebeuren. “Zeg, mag ik ook nog wat vertellen? Ik ben geen decorstuk”, riep ze de koningin na. Die draaide zich lachend om een ging nog even in gesprek met de dame over haar vrijwilligerswerk bij de Sociale Kruidenier. De koningin vroeg wat zij nieuwe klanten mee wilde geven. “Positief blijven, ooit is er licht aan het einde van de tunnel, maar dat is soms wel heel moeilijk om te zien”, aldus de vrouw.

Kopzorgen door geldzorgen

Na de rondleiding ging de koningin in gesprek met medewerkers van de voedselbank, vrijwilligers van de Sociale Kruidenier en klanten. Een van de vrouwen woont al 61 jaar in Amsterdam-Noord en werd gevraagd de koningin te vertellen over de armoede in het stadsdeel. “Veel meer mensen moeten tegenwoordig naar de voedselbank”, vertelt de vrouw. “Met die hoge energieprijzen komen veel mensen in armoede. Het doet pijn dat mensen zich daarvoor schamen. Je krijgt kopzorgen door geldzorgen.”

Máxima erkent dat mensen het steeds moeilijker krijgen door de stijgende prijzen. Dat deed ze tijdens het staatsbezoek aan Zweden in oktober ook al. Toen koning Willem-Alexander niet wilde ingaan op de verontwaardiging rond de stijgende uitkering van de koninklijke familie, zei de koningin dat er wel meer aandacht gaat komen voor mensen met financiële moeilijkheden. Zo ook dinsdag dus, door middel van het bezoek aan de Sociale Kruidenier. Máxima sloot haar bezoek af met het benadrukken van het belang van aandacht voor mentale problemen. “Maar met deze inflatie is dat makkelijker gezegd dan gedaan, dat realiseer ik me wel.”