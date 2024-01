Máxima wil haakwerk uit Almere naar Prinses Máxima Centrum halen

Koningin Máxima wil proberen het haakwerk van vrouwen uit Almere Haven naar het Prinses Máxima Centrum te halen. De koningin bracht woensdag een bezoek aan het stadsdeel van Almere, waar ze samen met burgemeester Hein van der Loo onder meer langsging bij een haakclub in een buurtlokaal.

Tiny, de initiatiefneemster van de haakclub, vertelde dat ze wel eens had geprobeerd gehaakte mutsjes en muizenknuffeltjes aan het ziekenhuis voor kinderen met kanker te schenken. Die kunnen om hygiëneregels echter niet worden aangenomen, vervolgde een teleurgestelde Tiny. “Ik ga wel contact met ze leggen. Ik ga ze bellen en zien wat we kunnen regelen”, zei Máxima daarop. “Ik begrijp het wel, want de weerstand van de kinderen is zo laag.”

De vrouwen van de haakclub opperden dat het ook mogelijk was om de spulletjes te verkopen. Op die manier kan de opbrengst naar het ziekenhuis. Dat vond ook Máxima een mooi plan. “Als mensen zoiets vreselijks meemaken, is het mooi om te zien dat andere mensen nadenken hoe ze het een beetje beter kunnen maken”, aldus de koningin.

Er werd onder meer gesproken over het wonen in Almere Haven, over de activiteiten die er zijn, maar ook over eenzaamheid. Máxima haakte zelf ook een stukje mee, maar dat ging volgens de koningin zelf niet van harte. “We zijn heel trots”, besloot burgemeester Hein van der Loo. Máxima was iets minder tevreden en besloot het haken licht cynisch: “nou, ik niet.”