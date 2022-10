Máxima woont ondertekening MuziekAkkoord speciaal onderwijs bij

Koningin Máxima is op 23 november in het Hilversumse Muziekcentrum van de Omroep, waar het MuziekAkkoord speciaal onderwijs wordt ondertekend. Dit akkoord legt vast hoe het muziekonderwijs op 543 basisscholen voor speciaal onderwijs wordt georganiseerd in de komende vijf jaar. Máxima is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, die zich inzet voor muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen.

Tijdens het bezoek krijgt Máxima een optreden van het Kristal Leerorkest, waarbij kinderen met en zonder beperking samen muziekles krijgen. Ook woont ze een gesprek bij over het belang van muziek voor kinderen met een beperking.

Het MuziekAkkoord speciaal onderwijs moet zorgen voor bijvoorbeeld introductielessen op maat of instrumentenpakketten voor scholen. De ondertekening vindt plaats op de Landelijke MuziekTafeldag, waarop betrokken partijen kennis uitdelen over muziekonderwijs. Máxima woont daar enkele werksessies van bij.