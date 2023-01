Video: Met eigen ogen zien Amalia en koningspaar stuk slavernijverleden

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdag met eigen ogen een belangrijk stukje van het slavernijverleden van Bonaire gezien. Het gezelschap bezocht de slavenhutjes op Witte Pan. Daar verbleven ten tijde van de slavernij de tot slaaf gemaakte mensen.

De hutjes zijn een belangrijke toeristische trekpleister op het eiland. Dat was te zien, want bij het bezoek waren – naast tientallen mensen van de pers – ook veel Nederlandse toeristen die een glimp van het koninklijk gezelschap probeerden op te vangen. De media werden zodanig op afstand gehouden dat de uitleg voor hen niet te horen was.

Bòi Antoin, voorzitter van de Fundashon Históriko Kultural Boneriano – de organisatie die zich bezighoudt met het vastleggen van de geschiedenis van Bonaire – leidde het koningspaar en de prinses rond. Hij vertelde hen over het slavernijverleden en dat daar in zijn jeugd niet over werd gesproken. Er werd toen gedaan alsof de slavernij niet had bestaan. Dat is nu bij de jongere generatie anders, het verhaal wordt meer verteld.

Het is niet de eerste keer dat iemand van de koninklijke familie de hutjes bezoekt, zegt Antoin. Maar het is wel de eerste keer dat zij daadwerkelijk zijn uitgestapt en uitleg over het onderwerp hebben gekregen. Tijdens het bezoek proefde de koning ook even van wat zout dat was neergelegd door Antoin. Dat zout wordt in de buurt van de slavenhutjes gewonnen. Prinses Amalia toonde volgens Antoin veel belangstelling en vroeg hoeveel mensen in de hutjes sliepen.