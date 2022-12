Noraly Beyer vindt dat koning excuses moet maken voor slavernij

Voormalig journaallezer Noraly Beyer vindt dat de regering koning Willem-Alexander moet betrekken in het plan om excuses aan te bieden voor de slavernij. Ze vindt dat ook de koning sorry moet zeggen, zo vertelde ze het NPO Radio 1-programma Nooit Meer Slapen.

Beyer noemde de uitgelekte plannen om op 19 december in Caribisch Nederland en Suriname excuses te maken “moeizaam”. “Ik vind dat er excuses moeten worden gemaakt. Ik vind ook dat de koning dat moet doen. En dat het niet een circus moet worden van een minister hier en een minister daar, die dat dan namens de regering doet.”

Volgens de 76-jarige oud-journalist, geboren op Curaçao en dochter van Surinaamse ouders, maakt het een groot verschil als de koning sorry zegt. “De koning is het staatshoofd en hij is ook het symbool van een hele natie, dus ik vind dat de koning dat moet doen. En dat moet hij doen op 1 juli, dat is de dag waarop de slavernij is afgeschaft.”

Poppenkast

Premier Mark Rutte heeft nog niet officieel bevestigd dat excuses worden aangeboden. Maar eerder hebben Haagse bronnen wel bevestigd dat acht kabinetsleden op de genoemde datum excuses aan zullen bieden in Nederland, Suriname en Caribisch Nederland. Beyer noemt dat “een beetje een poppenkast”.

“Ze mogen van mij heus wel naar die eilanden gaan. Ga en praat met de mensen en leer de mensen kennen en ga echt aan den lijve ondervinden waarom het nodig is dat je zo’n gebaar maakt”, aldus Beyer. Volgens haar is het belangrijk om zo’n gebaar ook inhoud te geven. “Het is niet voldoende om voor de bühne te werken en alleen maar te zeggen: ‘sorry voor wat er is gebeurd’. Zo voelt dat nu wel.”