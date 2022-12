Onderzoek naar rol Koninklijk Huis in koloniale geschiedenis

De koning laat onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek neemt drie jaar in beslag en gaat over de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Een onafhankelijke commissie begeleidt het onderzoek, dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit Leiden. Als het onderzoek in 2026 afgerond is, worden de bevindingen gepubliceerd, aldus de RVD.

De commissie bestaat uit Gert Oostindie, emeritus hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis, Esther Captain, historicus en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, Kathleen Ferrier, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen, mensenrechten, diversiteit en inclusie en Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis en voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. De commissie kiest en benoemt de onderzoekers die meewerken aan het onderzoek.