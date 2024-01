Ook koningin Máxima als moeder ‘altijd’ bezorgd om dochters

Ook koningin Máxima maakt zich als moeder vaak zorgen om haar dochters. Dat vertelde ze woensdag tijdens een bezoek aan de Haven Academie, een organisatie voor buitenschoolse activiteiten in Almere Haven. De organisatie wil alle kinderen en jongeren in het stadsdeel van Almere gelijke kansen bieden om zich te ontwikkelen.

Máxima sprak met medewerkers en jongeren die zijn aangesloten bij de academie en hun ouders. De kinderen kunnen daar na schooltijd bijvoorbeeld leren koken, dansen, tuinieren of rappen. Máxima sprak met haar tafelgenoten onder meer over hun ervaringen met de academie.

De koningin liet tijdens het gesprek ook een persoonlijke kant van zichzelf zien. Ze was benieuwd of de organisatie ook met de kinderen praat over dingen die buiten de academie gebeuren, zoals het vormen van vriendschappen. “Ik als ouder heb ook altijd de angst: heeft mijn kind wel de juiste vrienden? Komen ze niet in verkeerde groepjes terecht? Doen ze wel de juiste dingen?” sprak de koningin uit.