Oud-Engelandvaarder Rudi Hemmes (99) overleden

Oud-Engelandvaarder en Tweede Wereldoorlog-veteraan Rudi Hemmes is zondag op 99-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het 17e pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, rechtsopvolger van de Prinses Irene Brigade, bevestigd.

Rudi Hemmes was in de oorlog actief in het verzet. Hij ontsnapte in 1943 naar Engeland en kwam in 1944 met de Prinses Irene Brigade terug om Nederland te bevrijden. De generaal-majoor b.d. was in 2019 nog bij de 75-jarige herdenking van D-Day, de landing van de geallieerden op de Normandische stranden. “We waren met veel te weinig. Maar het kwam niet in ons hoofd op om te weigeren”, zei hij bij die gelegenheid.

Koning Willem-Alexander noemde Hemmes in dat jaar ook in de Troonrede. De veteraan zat bij die gelegenheid naast prinses Beatrix langs de route naar de Ridderzaal. “Als jonge man maakte deze held met gevaar voor eigen leven een keuze voor de toekomst van ons land. En nu, 75 jaar later, is het nog altijd de toekomst die hem drijft,” aldus de koning.

Hemmes was vaak op scholen en bij andere gelegenheden om jongeren toe te spreken over bevrijding en vrijheid. Hij vond zichzelf “wel een bevrijder, maar geen held”. De veteraan kreeg naast Nederlandse ook hoge onderscheidingen in andere landen, waaronder Frankrijk.

“Rudi was hét boegbeeld voor het regiment. Hij heeft zich ingezet voor veteranen, jong en oud, hij was verweven in alle verenigingen van het regiment. Het overlijden van Rudi is dan ook een groot verlies, dat in alle generaties gevoeld zal worden”, aldus het Garderegiment, dat de nabestaanden heel veel sterkte wenst.

Hemmes bleef na de oorlog bij Defensie weken. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders.