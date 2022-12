Paul Witteman vond uitblinkerslunch met koning heel gezellig

Paul Witteman vond de uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde “heel gezellig”, laat de journalist en presentator dinsdag weten aan het ANP. Hij was samen met onder anderen presentatrice Antoinette Hertsenberg, actrice Hadewych Minis en actrice Pia Douwes te gast bij de lunch die dinsdagmiddag werd aangeboden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De koning en koningin nodigen daarvoor Nederlanders uit die zich met een bijzondere presentatie wisten te onderscheiden. Het was niet de eerste keer voor Witteman dat hij te gast was bij de lunch. Dat was hij ook “twintig of dertig jaar geleden”, blikt de voormalige presentator van latenighttalkshow Pauw & Witteman terug.

In totaal waren 27 genodigden aanwezig. Naast Witteman, Hertsenberg, Minis en Douwes waren dit onder anderen Sociaal Werker van het Jaar 2022 Redouan el Khayari en choreograaf Lloyd Marengo, winnaar van de Gouden Zwaan 2022.