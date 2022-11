Pieter heeft ‘iets…iets..’ ander uitzicht in New York dan thuis

Pieter van Vollenhoven is in New York en laat zijn volgers op Twitter weten hoe hij het daar maakt. Nadat hij eerder al had geklaagd over het verkeer in de stad, deelt hij vrijdagmiddag Nederlandse tijd een foto van het “iets…iets” andere uitzicht vanaf zijn hotelkamer.

“Het uitzicht door het raam…iets…iets..anders dan een eekhoorn in de tuin”, schrijft Pieter bij een foto van de skyline van New York onder een strakblauwe lucht. Toch lijkt de 83-jarige liever uit te kijken op iets anders. “Zelf heb ik een bepaalde voorkeur”, twittert hij erbij. De echtgenoot van prinses Margriet is samen met haar in de Amerikaanse miljoenenstad voor het Peter Stuyvesant Ball, het jaarlijkse galafeest van de vereniging in New York.

In de nacht van vrijdag (Nederlandse tijd) maakte Pieter bekend dat hij in New York was aangekomen. Dat klonk echter leuker dan het was. “Het klinkt romantisch en indrukwekkend. Maar het verkeer is in één woord verschrikkelijk en de prijzen zijn enorm omhooggeschoten”, aldus Pieter. “Maar verder alles goed!!”