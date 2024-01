Pieter van Vollenhoven feliciteert vrouwen van Ajax

Pieter van Vollenhoven heeft via X de Ajax-vrouwen gefeliciteerd met hun winst op AS Roma. De Amsterdamse club staat na de overwinning in de kwartfinales van de Champions League.

“Wat een prachtige overwinning van die Ajax vrouwen en het stadion heb ik zelden zo enthousiast gehoord”, schrijft de man van prinses Margriet op X. “Kortom wat kan het voetballen ook totaal anders zijn. Een grote felicitatie!!!!”

Bij de vrouwen is Ajax de eerste Nederlandse club die de kwartfinales haalt in de Champions League. Ook Paris Saint Germain is in dezelfde poule door na een gelijkspel tegen Bayern München.