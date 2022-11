Pieter van Vollenhoven feliciteert winnaars Dutch Podcast Awards

Pieter van Vollenhoven heeft de makers van de podcast Boekestijn en De Wijk gefeliciteerd voor de prijs die zij wonnen op de uitreiking van de Dutch Podcast Awards. De podcast, gemaakt door BNR Nieuwsradio, won de prijs in de categorie Nieuws & Politiek.

“Mijn gelukswensen!!”, schrijft Van Vollenhoven in een reactie op Twitter. In de podcast Boekestijn en De Wijk gaan presentatoren Arend Jan Boekestijn en Rob de Wijk op zoek naar “de nieuwe wereldorde”.

De podcast Achter Gesloten Deuren is maandag uitgeroepen tot beste podcast van het jaar. Achter Gesloten Deuren gaat over zakenman Gerard Sanderink, die afgelopen jaren veel in het nieuws is geweest vanwege de ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten.

Ook Marc-Marie Huijbregts en Aaf Brandt Corstius kregen een prijs. Hun podcast Marc-Marie & Aaf Vinden Iets kwam als winnaar uit de bus in de categorie Meningen & Maatschappij. In de categorie Media, Cultuur & Entertainment ging de prijs naar de Mediameiden.