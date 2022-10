Pieter van Vollenhoven heeft genoten van finale HGT

Pieter van Vollenhoven heeft vrijdagavond met veel plezier naar de finale van talentenjacht Holland’s Got Talent gekeken. Dat liet de man van prinses Margriet weten op Twitter.

“Holland’s Got Tallent…een feest om te zien!!”, twitterde Van Vollenhoven. Het programma op RTL 4 werd vrijdagavond door zo’n 1,4 miljoen mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Het twaalfde seizoen van het programma werd gewonnen door de Veldhovense dansers van CDK JR. Of dit ook de voorkeur van Van Vollenhoven was is niet bekend. Een twitteraar vroeg dit nog in een reactie op zijn tweet, maar daar heeft de man van prinses Margriet niet op geantwoord.

CDK JR kreeg de voorkeur van zowel de jury als het publiek in de studio en ging met de hoofdprijs van 50.000 euro naar huis