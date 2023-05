President Zelensky gaat op bezoek bij koning Willem-Alexander

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat donderdagmiddag op bezoek bij koning Willem-Alexander. Hij wordt in Den Haag ontvangen in het woonpaleis van de koning, Paleis Huis ten Bosch, melden ingewijden. Het is de eerste keer dat zij elkaar publiekelijk ontmoeten.

Zelensky arriveerde woensdagavond laat in Nederland voor een verrassingsbezoek. In de Eerste Kamer sprak de president donderdag met leden van het parlement. Ook ging hij op bezoek bij het Internationaal Strafhof (ICC).

Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima al hun steun betuigd aan het land en de president. Zelensky bedankte het koningspaar daarvoor op Twitter. “Mijn vrouw Olena en ik zijn hunne majesteiten koning Willem-Alexander en koningin Máxima oprecht dankbaar voor hun warme woorden van steun aan het volk van Oekraïne”, schreef hij.