President Zuid-Korea schenkt Nederlandse veteranen Heldenuniform

Koning Willem-Alexander en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol hebben woensdag een ontmoeting gehad met een aantal Nederlandse veteranen van de Koreaoorlog. De bijeenkomst vond plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam tijdens het staatsbezoek van Yoon Suk Yeol.

De Zuid-Koreaanse president overhandigde de veteranen een Koreaans Heldenuniform dat speciaal ontworpen is om veteranen van de Koreaoorlog te eren. Volgens het Veteraneninstituut vochten begin jaren vijftig ruim 4700 Nederlandse militairen in Korea. Zij werden uitgezonden nadat de VN een resolutie aannam om Zuid-Korea militaire steun te geven na een inval door Noord-Korea.

Yoon Suk Yeol en de koning willen tijdens het bezoek deze week de relatie tussen Nederland en Zuid-Korea verdiepen. Dit is de eerste keer dat een president van Zuid-Korea een staatsbezoek aan Nederland brengt sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Korea in 1961. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten Zuid-Korea in 2014.