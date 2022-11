Prins Bernhard nieuw in Quote 500, Mabel zakt 18 plaatsen

Prins Bernhard is dit jaar nieuw in de Quote 500, de lijst met de rijkste Nederlanders. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven heeft volgens het zakenblad een geschat vermogen van 125 miljoen euro en staat daarmee op plaats 481. Prinses Mabel staat met haar geschatte vermogen van 680 miljoen euro op plek 68 een stuk hoger, maar moest wel een aantal plaatsen inleveren ten opzichte van vorig jaar.

In de lijst van 2021 stond Mabel nog op plaats vijftig. Volgens het zakenblad is het vermogen van de prinses in een jaar tijd met bijna een kwart verminderd. Bernhard heeft zijn notering in de Quote 500 met name te danken aan vastgoedinvesteringen en zijn eigen softwareontwikkelaar Levi9. Hij en Mabel staan echter nog wel op grote afstand van de koploper van de Quote 500, Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken. Zij heeft een geschat vermogen van 12,8 miljard euro.

In de lijst met de vijftig rijkste families nemen de Van Oranje-Nassaus de elfde plaats in. Het geschatte vermogen van de koninklijke familie van 1,2 miljard euro is ten opzichte van vorig jaar eigenlijk niet veranderd. De familie Brenninkmeijer, bekend van winkelketen C&A, is het rijkst met een geschat vermogen van 24 miljard euro.