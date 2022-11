Prins Jaime ligt ’s nachts wakker van zorgen over het klimaat

Prins Jaime, klimaatgezant van Nederland, kan ’s nachts wakker liggen van zorgen over het klimaat. Dat vertelde de zoon van prinses Irene en Carlos Hugo van Bourbon-Parma dinsdagavond in het NOS-programma De Staat van het Klimaat op NPO 1.

“Dit is de eerste baan waarbij ik ’s nachts om 3 uur wakker lig te malen”, zei de prins. Een van die zorgen is de stijgende zeespiegel. Wat daarbij meespeelt is dat hij net een huis heeft gekocht in Den Haag dat “op de zeespiegel” ligt.

De prins is sinds vorig jaar klimaatgezant van Nederland. In die rol werkt hij namens Nederland aan oplossingen in de klimaatcrisis.