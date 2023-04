Prins Maurits merkt afname van populariteit koningshuis

Prins Maurits is in een interview met AT5 kritisch op het zonne-energiebeleid van zijn woonplaats Amsterdam en vertelt daarnaast hoe hij met media-aandacht omgaat en wat hij vindt van de afgenomen populariteit van de monarchie. Het interview in Gesprek aan de Amstel is vrijdagavond te zien op de lokale zender.

De oudste neef van koning Willem-Alexander erkent dat de populariteit van het koningshuis de laatste jaren is afgenomen. Uit de enquêtes van de NOS en EenVandaag blijkt dat steeds minder mensen enthousiast zijn over het koningshuis. Maurits zeg dat hij er als ondernemer zelf geen last van heeft. “Het is eigenlijk fiftyfifty geworden. Mensen zeiden vroeger: oh wat leuk, kijk eens wie er belt! Maar die tijd is nu voorbij.”

Verder uit Maurits kritiek op het zonne-energiebeleid van zijn woonplaats. “Ik heb de indruk dat mensen hier niet echt met elkaar praten”, zegt de prins over de belangrijke spelers als de gemeente en ondernemers in het havengebied van Amsterdam. “Het grootste gebied waar je de meeste energie vandaan kan halen, is het havengebied van Amsterdam. Maar daar is nog geen tiende van de potentie benut. De vraag van ondernemers in het havengebied is er, maar de medewerking vanuit de gemeente en het havenbedrijf is beperkt.”