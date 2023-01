Prinses Amalia alsnog de collegebanken in op Aruba

Twee weken lang volgt prinses Amalia geen colleges aan ‘haar’ Universiteit van Amsterdam, maar de 19-jarige prinses moest er dinsdag op Aruba alsnog aan geloven. Ze volgde een mini-college Kenmerken Caribisch Recht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de University of Aruba.

Voor de aankomst van Amalia en het koningspaar werden de mede-studenten van Amalia uitgebreid geïnstrueerd. Zo mochten zij tijdens de quiz geen gekke of koninklijke namen als nickname opgeven en ze moesten de Oranjes helpen bij het beantwoorden van de vragen. De hoogleraar die het college gaf, benadrukte dat Amalia nu haar eigen colleges mist, dus dat dat hier even moest worden goedgemaakt.

Tijdens het college deden Amalia en het koningspaar mee aan een quiz over Caribisch recht. Na afloop kreeg de prinses een boek over het onderwerp. De hoogleraar die het college gaf, sprak haar en haar moeder nog even toe: “als je meerdere kinderen hebt, weet je dat ze allemaal eigen karakters hebben. Dat hebben de eilanden ook.”

Prinses Amalia studeert Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel mist ze door het bezoek aan het Caribisch deel van Nederland twee weken college, maar volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dat in goed overleg met de universiteit gegaan. Tijdens het college stond een studente en politicus van de Arubaanse partij Pueblo Prome op en zong een slavenlied met de tekst ‘freedom’. Zij werd daarop uit de zaal verwijderd.