Prinses Amalia begint aan kennismaking met Caribische eilanden

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen zaterdag écht aan hun werkbezoek aan het Caribische deel van Nederland. Een dag eerder kwamen de 19-jarige prinses en het koningspaar al aan op Flamingo Airport op Bonaire. Tijd voor ontspanning lijkt er weinig te zijn tijdens de bijna twee weken durende reis: het gezelschap staat een vol programma te wachten.

Zaterdag, de eerste dag van de reis die volgepland is met activiteiten, begint met een ontvangst in de ambtswoning van gezaghebber Edison Rijna. Die heette hen een dag eerder ook al welkom op het vliegveld. Rijna is sinds 2014 gezaghebber, een soort burgemeester, van het eiland. Na de ontvangst bezoeken de 19-jarige Amalia en haar ouders de slavenhutjes die symbool staan voor het slavernijverleden van Bonaire. Ook maken ze een rondrit langs de westkust en bezoeken ze Nos Zjilea in Cultural Park Mangazina di Rei, waar het cultureel-historisch erfgoed van Bonaire is te zien.

’s Middags lunchen prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima met inwoners van Bonaire. Ze praten over onderwerpen als klimaatverandering, landbouwontwikkeling en armoedebestrijding. Ook staan een bezoek aan de baai van Sorobon voor een windsurfdemonstratie, een gesprek met junior rangers van Stichting Nationale Parken Bonaire over natuurbehoud en een bezoek aan Taste of Bonaire – een culturele markt met lokale producten, gastronomie en muzikale optredens – op de planning.

Het bezoek van het koninklijk gezelschap duurt van 27 januari tot en met 9 februari. Het staat in het teken van de kennismaking van Amalia met het Caribisch deel van het koninkrijk. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reist met de prinses en het koningspaar mee.