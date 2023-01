Video: Prinses Amalia komt los tijdens culturele activiteiten Bonaire

De eerste uurtjes van het bezoek aan Bonaire leek ze nog een beetje los te moeten komen, maar inmiddels lijkt prinses Amalia haar draai te hebben gevonden. Tijdens een bezoek aan Mangazina di Rei vol eten, muziek en cultuur, leek de 19-jarige prinses volledig in haar element te zijn.

De prinses proefde samen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima lokale specialiteiten: polenta, vlees, vis en cactussaus. Ook hielp ze bij het afbakken van een broodje, gemaakt volgens geheim familierecept. Vooraf gaf de prinses wel een disclaimer: ze is naar eigen zeggen nogal onhandig.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Het broodje met daarop Gouda-kaas werd daarna opgegeten, ook door haar ouders. De koning maakte als grapje dat er speciaal voor de kaaskoppen een plak kaas op het broodje was gedaan. Tijdens het bezoek ging Amalia op de foto met kinderen, maakte ze grapjes en had ze voor het eerst deze dag ook interactie zonder haar ouders erbij. Toen het tijd werd voor vertrek en koningin Máxima gezellig aan het babbelen was, maakte de prinses nog één grapje: “Je mag best hier blijven hoor, mam”.

Dansen

Tot slot werd de muziek ingezet door het Leerorkest, waarin kinderen leren muziekinstrumenten te bespelen. De prinses en haar ouders haakten de armen ineen met de locals en dansten op de muziek.

Het koninklijk gezelschap bezocht Nos Zjilea, dat elke laatste zaterdag van de maand wordt georganiseerd in Rincon. Tijdens het evenement ontmoeten bewoners en toeristen elkaar en genieten ze samen van de Bonairiaanse cultuur. De opbrengsten van het evenement gaan naar educatieve programma’s van scholen. Bij Mangazine di Rei werden in de 19e eeuw rantsoenen verstrekt aan tot slaaf gemaakte mensen die woonden in Rincon.