Foto’s: Prinses Mabel vond zien trouwjurk bij tentoonstelling geweldig

Prinses Mabel vond het geweldig om haar trouwjurk bij de tentoonstelling van Viktor&Rolf te zien. Dat laat ze weten op Instagram. De jurk, ontworpen door het Nederlandse ontwerpersduo, wordt van 23 februari tot en met 6 oktober tentoongesteld in de Kunsthalle in München.

“Het was geweldig om mijn trouwjurk te zien op de prachtige Viktor&Rolf Fashion Statements tentoonstelling”, schrijft de weduwe van de in 2013 overleden prins Friso. “Je kunt de prachtige jurk en vele andere geweldige @viktorandrolf kunstwerken van de afgelopen 30 jaar zien in de Kunsthalle in München, tot 6 oktober.”

De satijnen japon wordt gekenmerkt door tientallen strikken. De prinses droeg de jurk toen ze in april 2004 trouwde met prins Friso in de Oude Kerk in Delft.