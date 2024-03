Prinses Margriet verkent de middeleeuwen in kasteel Ammersoyen

Prinses Margriet opent donderdag 4 april de nieuwe publiekspresentatie op kasteel Ammersoyen in Ammerzoden. Deze presentatie staat in het teken van de middeleeuwen, met name de onbekende kant van dit tijdperk. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

De publiekspresentatie heeft als uitgangspunt de archeologische collectie van scherven die in de slotgracht is gevonden. Er is recent een kruiden- en hoptuin aangelegd en de brouwoven die onder de vloer van de kelder verborgen lag, is blootgelegd.

Ook is er een schervenlab waar bezoekers onder archeologische begeleiding van vrijwilligers zelf scherven in elkaar kunnen puzzelen. Prinses Margriet vertelde onlangs in de Party dat zij dol is op puzzelen. Zij houdt vooral van sudoku’s.