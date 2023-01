Prinses Margriet viert 80e verjaardag

Prinses Margriet viert donderdag haar tachtigste verjaardag. Het jongere zusje van prinses Beatrix werd op 19 januari 1943 geboren in Ottawa, Canada.

Margriet werd in Canada geboren, omdat haar moeder Juliana daar samen met haar kinderen Beatrix (1938) en Irene (1939) naartoe was gevlucht vanwege de Tweede Wereldoorlog. Juliana’s man Bernhard bleef in Londen bij koningin Wilhelmina. Na de bevrijding kwam de prinses met haar ouders en zussen in 1945 weer in Nederland, waar ze op Paleis Soestdijk in Baarn ging wonen.

De 80-jarige prinses is sinds 1967 getrouwd met Pieter van Vollenhoven. Samen kregen ze vier zonen: Maurits (1968), Bernhard (1969), Pieter-Christiaan (1972) en Floris (1975).

Tegenwoordig is Margriet erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Ook is ze beschermvrouwe van onder meer Stichting Apenheul Apeldoorn, Natura Artis Magistra en Federatie Paardrijden voor Gehandicapten.