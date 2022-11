Prinsessen in powersuits

Move over prinsesessenjurkjes: de jonge generatie royal ladies laat zich net zo lief strak in pak zien. Sommige dames doen daarvoor een greep uit moeders kast, anderen shoppen daarvoor gewoon bij de Zara. De prinsessen in hun powersuits op een rij!

Voor de fotosessie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam begin november koos prinses Amalia voor een donkergroen pak uit de huidige collectie van Zara. Zussen Alexia en Ariane gingen niet helemaal voor een pak zoals Amalia, maar kozen wel voor een stoer colbertje op een broek met rechte pijpen: precies volgens de laatste mode. Ariane haalde haar colbert overigens uit de kast van Máxima.

Eind oktober liet prinses Leonor van Spanje de hoofden draaien, maar dat mocht ook wel: het was immers een soort van háár feestje. Bij een concert voor de Princess of Asturias Awards droeg ze een knalroze pak met net zulke roze pumps. Als Leonor ook maar een beetje de – van tijd tot tijd gewaagde- smaak van haar moeder Letizia heeft, belooft dit nog heel wat voor de toekomst.

Nog zo’n prinses die een geweldig modevoorbeeld kan nemen aan haar moeder. Prinses Iman verscheen in juli naast haar moeder Rania voor de viering van de onafhankelijksheidsdag van Jordanië. Iman gaf haar mintgroene pak met het ceintuur een Jordaans tintje.

Business as usual! De Noorse toekomstig koninging Ingrid Alexandra maakte in januari haar eerste officiële bezoek als achttienjarige aan het parlement in een zwart met wit broekpak.

Wit is misschien niet de meest praktische kleur voor een dagje in de natuuur, maar een prinses heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. De tienjarige Zweedse prinses Estelle lijkt zo volwassen in haar witte broekpak en slimme bril tijdens een bezoekje met haar ouders Victoria en Daniel aan de province Ostergotland.





Voor haar conformatie in de Lutherse kerk in Denemarken deed prinses Isabella in mei van dit jaar een greep uit de kast van moeder Mary. Zij werd in 2017 voor het eerst in het pak gesignaleerd. Op de foto’s voor haar vijftiende verjaardag maakt met haar handen in de zakken een stoer statement in haar zwarte pak met casual streepjesshirt eronder.

Tijdens Koningsdag kozen Amalia en Alexia ook al voor een volledig pak. Amalia droeg een gestreept linnen broekpak van MaxMara, Alexia een een groen broekpak van Tara Jarmon.