Rick Evers vindt dat de koning ‘niet gelijk aan ons’ is

Royaltyverslaggever Rick Evers vindt dat “de koning niet gelijk aan ons allemaal is”. Daarom is hij het er “niet mee eens dat de koning belasting moet betalen”. Dat stelde Evers woensdag in het NPO-radioprogramma Spraakmakers. Het AD meldde woensdag dat er een meerderheid zou zijn in de Eerste en Tweede Kamer om de Grondwet hierover te wijzigen.

“De koning betaalt al belasting over zijn privévermogen en de aandelen die hij bezit”, stelt Evers. Hij noemt het “symboolpolitiek” als de koning belasting moet gaan betalen over de 1,1 miljoen euro die hij dit jaar verdient. “De koning is niet gelijk aan ons allemaal. In de Grondwet heeft hij een bijzondere positie. Laat hem deze dan houden.”

Een eventuele meerderheid in beide Kamers tijdens de komende regeerperiode betekent overigens nog niet dat de Grondwet wordt gewijzigd. Dit soort voorstellen moet twee keer worden aangenomen, door twee verschillende Kamers. Bij de ’tweede lezing’, oftewel de tweede stemming, moet zelfs een tweederdemeerderheid worden behaald.