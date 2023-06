Ruim 15.000 kaarten verkocht voor Paleis Noordeinde en Stallen

Er zijn tot nu toe 15.000 van de 35.000 kaarten verkocht voor de openstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag. Dat laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdagochtend desgevraagd weten.

De kaartverkoop ging maandagochtend van start, maar door een storing met de server was de website in de ochtend slecht bereikbaar. Dat probleem was later op de dag verholpen en de site is dinsdag “weer goed en zonder wachtrij te bereiken”.

Paleis Noordeinde en de aangrenzende Koninklijke Stallen zijn van 1 tot en met 6 en van 8 tot en met 13 augustus geopend. De weekenden zitten inmiddels vol, maar voor de weekdagen zijn nog een paar tijdsloten per dag beschikbaar.

In het werkpaleis van de koning kunnen mensen naar het zogeheten corps de logis. Dit zijn onder meer de grote balzaal en de balkonkamer van Noordeinde. Bezoekers van de Koninklijke Stallen kunnen daar deze zomer de gouden koets, de glazen koets en de koninklijke bus bezichtigen. De jaarlijkse zomeropenstelling is over het algemeen erg populair. Daarom zijn de locaties dit jaar twaalf in plaats van vier dagen geopend voor het publiek.