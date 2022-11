Saskia Noort krijgt koninklijke onderscheiding

Saskia Noort is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De schrijfster kreeg de koninklijke onderscheiding maandagavond uitgereikt door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens de première van de verfilming van haar boek Stromboli in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Noort werd onderscheiden vanwege haar grote bijdrage aan de Nederlandse literatuur en haar maatschappelijke inzet. De schrijfster droeg de onderscheiding op aan “alle vrouwen die moeten vechten voor hun bestaan en voor wie ze zijn”, reageerde ze op het podium.

Volgens Halsema heeft Noort met bestsellers als Terug naar de kust en De eetclub “talloze mensen aan het lezen gekregen”, zo zei de burgemeester onder meer. “Een typische Saskia Noort is niet alleen moeilijk weg te leggen, maar ook heel herkenbaar.”