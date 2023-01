Segers krijgt lintje bij vertrek uit Kamer na lofzang Bergkamp

Bij zijn afscheid uit de Tweede Kamer is voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kondigde aan dat Segers de koninklijke onderscheiding kreeg aan het einde van haar afscheidsspeech, waarin ze vol lof was over de afzwaaiende politicus. Ze roemde vooral Segers’ betrokkenheid en gevoel voor humor.

Het voetstuk waarop Segers bij zijn afscheid op wordt geplaatst is “terecht groot en hoog”, aldus de Kamervoorzitter. Segers is volgens haar vooral goed in het betrekken van burgers bij het maken van beleid. Oog voor de mensen is een “rode draad door jouw werk in de Kamer”. “Betrouwbaarheid is een constante waarde in jouw kijk naar het leven”, voegde Bergkamp daaraan toe.

In portretten van Segers in de media worden die eigenschappen vaker benoemd, aldus Bergkamp, net als Segers’ geloofsovertuiging en integriteit. Volgens haar minder bekend is het gevoel voor humor van het vertrekkende Kamerlid. “Bronnen dicht bij de fractie verzekeren mij dat je enorm met je kan lachen”, aldus de Kamervoorzitter. “En dat maakte de sfeer in de fractieburelen prettig en ontspannen.”

Overspannenheid

Segers zegt in zijn afscheidsbrief veel van de Kamer te gaan missen, maar niet “het soort hyperactieve politiek waarmee we elkaar tot en over de rand van overspannenheid duwen en waarbij we drukker zijn met elkaar dan met de mensen die we moeten dienen”. Hij maakt zich zorgen over de polarisatie.

Hij herhaalde dat het niet goed is om het politieke compromis te zien als een vorm van verraad. “Naar mijn gevoel staat onze democratie op een kruispunt. Ofwel wij blijven met al onze onderlinge verschillen in staat tot politieke samenwerking, ofwel wij worden een rijk in verval. En de keus is aan ons”, aldus Segers.