Staatsbanket voor Macron sluit af met bombe van Haags Hopje

De genodigden van het staatsbanket voor president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte sluiten het diner dinsdagavond af met een bombe (ijsdessert) gemaakt van het Nederlandse snoepje Haags Hopje. Het diner voor 214 gasten is bereid door Willem-Pieter van Dreumel, de chef-kok van het Koninklijk Huis.

Het viergangendiner in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam gaat van start met ‘parels van keizerlijke kaviaar met ei, tong en bloemkool’. De kaviaar is biologisch, lichtte Van Dreumel vooraf toe tegenover het ANP.

De tweede gang is een aspergevelouté met Hollandse garnalen, waarna de gasten als hoofdgerecht een tournedos met rodewijnsaus, ‘aardappelmarmer’, broccoli en verschillende verse groentes op hun bord krijgen. Tot slot de bombe van Hopje met daarbij een crème anglaise van koffie.