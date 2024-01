Thema van Koningsspelen 2024 is ‘Ontdek!’

Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ‘Ontdek!’. Initiatiefnemer Richard Krajicek en televisiepresentatoren Britt Dekker en Ron Boszhard hebben het thema woensdag onthuld.

Alle scholen in het basisonderwijs kunnen zich vanaf woensdag inschrijven voor de Koningsspelen op 26 april. De dag is met het aantreden van koning Willem-Alexander in 2013 bedacht. Tijdens de Koningsspelen wordt aandacht gevraagd voor het belang van goed ontbijten en bewegen.

Met het thema ‘Ontdek!’ worden kinderen uitgedaagd om nieuwe dingen op het gebied van bewegen en gezonde voeding uit te proberen, aldus de organisatie.

Vorig jaar deden zo’n 1,3 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk mee aan de Koningsspelen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de dag invullen.