Tim den Besten vraagt koning op tv om raad over regeren land

Tim den Besten onderzoekt in een nieuwe jeugdserie van de VPRO hoe je de baas wordt van je eigen land. Daarvoor heeft de presentator advies gevraagd bij koning Willem-Alexander, zo maakte de omroep maandag bekend.

In de zesdelige serie Timmyland laat Den Besten zien wat er allemaal komt kijken bij het besturen van een land. Zo wint hij advies in bij de koning over hoe je de baas wordt en checkt hij bij premier Mark Rutte hoe je een wet invoert. Timmyland heeft ook een eigen volkslied, door Den Besten samen met zangeres Froukje geschreven. Bij presentatrice Evita Mac-nack van het NOS Jeugdjournaal leert Den Besten over het tegengaan van de verspreiding van nepnieuws.

Timmyland is vanaf 13 november iedere zondagavond op NPO Zapp te zien.