Uitgever: boek prins Harry krijgt waarschijnlijk tweede druk

Reserve, de Nederlandse vertaling van het boek Spare van prins Harry, krijgt “zo goed als zeker” een tweede druk. Dat laat uitgever Hollands Diep desgevraagd weten aan het ANP.

De vorige week verschenen memoires van Harry zijn deze week binnengekomen op de eerste plek van de Bestseller 60, de lijst met bestverkochte Nederlandstalige boeken. De uitgeverij is erg blij met het succes. “Boeken in deze orde van grootte maak je als uitgever zelden mee dus ze brengen toch altijd een gezonde dosis spanning met zich mee. Gelukkig is ons team dankzij eerdere grote boeken van onder anderen de Obama’s inmiddels gepokt en gemazeld.”

Hoeveel exemplaren er de afgelopen week zijn verkocht, wil de uitgever niet zeggen. Wel is de belangstelling groot. “Elke paar jaar verschijnt er wel een boek dat bijna iedereen in zijn ban houdt. Dat is dit jaar Reserve, lijkt het. Dat er mensen op de dag van verschijnen in de rij staan en winkels al om 09.30 uur door hun voorraad heen zijn, is tamelijk bijzonder.”