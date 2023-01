Van Huffelen hoopt dat Amalia ook zorgen van de Cariben meekrijgt

Prinses Amalia moet tijdens haar reis naar het Caribisch deel van Nederland “de mooie, positieve” aspecten van de eilanden, maar ook zeker de zorgen van de eilanden meekrijgen. Dat vindt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), die met de prinses en het koningspaar meegaat op de reis van ruim twee weken.

“Ik hoop vooral dat ze heel veel mensen kan ontmoeten: jongeren, mensen met officiële functies, vooral heel veel inwoners van de eilanden. Dat ze kan genieten van de kunst en cultuur, van de prachtige natuur”, aldus Van Huffelen. “Ik ga er van uit dat ze heel warm zal worden ontvangen en dat het voor haar heel prettig zal zijn. Zo’n eerste grote reis als kroonprinses is natuurlijk heel indrukwekkend.”

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima doen van 27 januari tot en met 9 februari Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba aan. De reis staat onder meer in het teken van natuur, cultuur en het slavernijverleden. Dat laatste, maar ook bijvoorbeeld de inflatie en de natuurproblemen op de eilanden, zouden nog voor best wat spanning kunnen zorgen. De koning sloot in zijn kersttoespraak aan bij de excuses die premier Mark Rutte in december namens de regering aanbood. “Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld”, zei de koning in zijn toespraak. “Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.” Hij zei dat het komende herdenkingsjaar “onze aandacht zal houden”. “Wij blijven betrokken.”

Dergelijke onderwerpen hoeven niet per se op een negatieve manier aan bod te komen tijdens de reis, denkt Van Huffelen. “Ik hoop dat mensen naar hun hart zullen spreken, dat ze niet alleen maar delen waar ze blij en trots op zijn, maar ook de dingen waar ze zich zorgen om maken”, aldus de staatssecretaris. “Of dat nou om klimaat gaat of de levensomstandigheden, want ik denk dat het ook belangrijk is dat onze kroonprinses een goed beeld krijgt van al die aspecten. Het delen van zorgen levert een compleet beeld op.”