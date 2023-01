Van Vollenhoven koestert foto van Gert-Jan Segers

Pieter van Vollenhoven koestert een foto waarop hij met voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers staat. De echtgenoot van prinses Margriet deelt op Twitter de afbeelding, waarop de twee mannen elkaar hartelijk omarmen.

“Deze foto is genomen bij het afscheid van de heer Segers”, schrijft Van Vollenhoven. “Met heel veel plezier denk ik terug aan onze voortreffelijke samenwerking. Op het gebied van de Veiligheid-denk bv aan de komst vd OVV-heb ik zéér veel te danken aan de enorme inzet vd Tweede Kamer!”

Segers nam dinsdag afscheid van de Tweede Kamer. De politicus werd ter gelegenheid van zijn vaarwel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kondigde aan dat Segers de koninklijke onderscheiding kreeg aan het einde van haar afscheidsspeech, waarin ze vol lof was over de afzwaaiende politicus. Ze roemde vooral Segers’ betrokkenheid en gevoel voor humor.