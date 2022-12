Vissers merken oprechte interesse bij Willem-Alexander

De vissers die koning Willem-Alexander en minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag hun zorgen deelden over de toekomst van de sector zijn blij dat er naar hen geluisterd is. Het tweetal was donderdagmiddag voor een werkbezoek in de binnenhaven van Stellendam.

“Je voelde echt interesse vanuit de koning”, merkte de 29-jarige Henk Bais, die inmiddels tien jaar als visser de zee op gaat, na afloop op. “Hij stelde goede tegenvragen. Daaruit merkte je echt dat hij geïnteresseerd is en zich heeft verdiept. Dat vond ik heel fijn om te merken.” Ook Jan Tanis, die 40 jaar vist naar tong en schol en zijn bedrijf inmiddels heeft overgedragen aan zijn zoon en neef, heeft een goed gevoel aan het bezoek van de koning en de minister overgehouden. Hij noemt het “prachtig” dat er naar de vissers wordt geluisterd. “Dat gebeurt te weinig”, vindt hij.

Volgens Tanis heeft de visserijsector last van negatieve beeldvorming. “Er wordt heel vaak verkondigd hoe slecht de visserij is voor de natuur. Dat wij alles kapot zouden maken”, hekelt hij. “Maar als we dat zouden doen, dan zouden we het als vissers niet zo lang uithouden.” Tanis baalt ervan dat de ngo’s de sector in een slecht daglicht stellen, “want daar kunnen wij niet tegenop”. Daarom is hij blij dat de vissers vandaag hun verhaal direct aan de koning en de landbouwminister konden doen.

Willem-Alexander had voor zijn bezoek aan de Stellendamse haven gekozen voor een bijpassende stropdas: eentje met visjes en zeewier. Hij had naar eigen zeggen ook een variant met koeien, maar “die kon ik niet vinden”, grapte de koning toen hij de traditionele kotter verliet. “Zeekoeien”, verduidelijkte hij snel naar de lachende vissers.