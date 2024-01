Vrees op Soestdijk voor afluisterpraktijken

Op Paleis Soestdijk is, ten tijde van koningin Juliana en prins Bernhard, gevreesd voor afluisterpraktijken. Dat valt althans op te maken uit een handgeschreven briefje aan Marie Anne Tellegen, die vanaf de bevrijding veertien jaar lang directeur was van het Kabinet der Koningin. Het is dinsdag vrijgegeven bij het Nationaal Archief in Den Haag, dat jaarlijks dossiers opent waarvan de bewaartermijn is vervallen.

Er staat een paraaf onder de brief, die door het Nationaal Archief wordt toegeschreven aan Juliana. Het handschrift lijkt ook sterk overeen te komen. Het episteltje aan “Mejuffrouw Tellegen persoonlijk” zit in een envelop van Soestdijk. De auteur meldt dat ene Sesink, vermoedelijk de politiecommissaris die ooit nauw betrokken was bij het Koninklijk Huis, zegt dat een zekere Posthumus of Posthuma “onbetrouwbaar” ofwel “comm” is en dat hij “persé kan afluisteren als hij dat wil”. Sesink is ook niet de enige die er zo over denkt, staat er in het schrijven.

Harde maatregelen zijn nodig, aldus de briefschrijver: “Dus alleen wegpromoveren van P. alsmede het onschuldig maken van zijn handlangers bij deze affaire, kan de lijn weer betrouwbaar maken. Veel liefs.” Juliana en Tellegen kenden elkaar erg goed.

Wat de affaire is, wordt niet duidelijk uit het losse briefje.