Willem-Alexander bijgepraat over kabinetsformatie

Koning Willem-Alexander is woensdagavond over de uitkomsten van het Tweede Kamerdebat over de kabinetsformatie geïnformeerd. Kamervoorzitter Martin Bosma praatte hem bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de vastgelopen gesprekken over een mogelijke meerderheidscoalitie met PVV, VVD, NSC en BBB en de uitkomsten van het verslag van informateur Ronald Plasterk. Ook stemde een meerderheid van de Kamer in met het voorstel om Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, als nieuwe informateur te benoemen.

Maandag belde de koning al met Plasterk over het eindverslag. De voormalige informateur ging vorige maand ook bij Willem-Alexander langs op paleis Noordeinde om hem over de voortgang van de formatie bij te praten.

Voorheen had het staatshoofd altijd een rol in de kabinetsformatie maar in 2012 besloot de Tweede Kamer het proces in eigen hand te nemen. Sindsdien wordt de koning enkel op de hoogte gehouden.