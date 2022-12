Willem-Alexander en minister Adema horen over zorgen visserij

Koning Willem-Alexander gaat er alles aan doen om de visserij in Nederland te behouden. Dat beloofde hij donderdag aan een aantal vissers tijdens zijn bezoek aan de binnenhaven en visafslag van Stellendam, waar ook minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij aanwezig was.

Op de klassieke kotter SL-42 werden de twee door zo’n tien vissers welkom geheten in de stuurhut, “het epicentrum van het schip” zoals de eigenaar het noemde. De vissers, die allemaal al jarenlang in de sector werken, vertelden over hun beroep en de onzekerheden die daar de laatste jaren bij zijn gekomen. Onduidelijkheid over wet- en regelgeving is voor de meesten het grootste struikelblok.

“Er is heel veel onzekerheid in de sector”, deelde een van de vissers zijn zorgen. “Vanwege de hoge dieselprijzen is het bijna niet rendabel meer om te varen.” Ook deden ze hun beklag over de vele regels die steeds veranderen. “We worden op allerlei manieren tegengewerkt en er wordt niet met ons meegedacht”, begon een ander zijn betoog tegenover Willem-Alexander en minister Adema. De 29-jarige visser, die inmiddels tien jaar op een schip vaart, wil vooral duidelijkheid van het kabinet over hun toekomst. “We willen echt wel verduurzamen, maar nu staan we stil.”

Stropdas met visjes

De schipper zei zich zorgen te maken dat steeds meer vissers noodgedwongen zullen moeten stoppen omdat de onzekerheid te groot wordt. De sector staat de laatste jaren onder druk, onder meer door de brexit, de sterk stijgende brandstofprijzen en de toename van windparken. Ook staat duurzaamheid hoog op de agenda voor de sector.

“Kunt u ons beloven dat jullie je gaan inzetten om de visserij te behouden en wij kunnen blijven vissen”, richtte hij zich direct tot de koning en de minister. Zowel Willem-Alexander, die voor de gelegenheid een stropdas met visjes droeg, als de minister onderschreef de zorgen van de vissers en beloofde zich voor de sector te gaan inzetten. Willem-Alexander moest wel toegeven dat dat binnen de regels van de wet moet blijven. Maar, zo zei hij, vis is “een heel mooi product”. “Vis blijft een belangrijk onderdeel van het dieet voor mensen, dat zal altijd zo blijven”, liet hij de groep weten.

Na een kijkje op het schip gingen Willem-Alexander en Piet Adema nog langs bij het Visserij-innovatiecentrum. Hier worden allerlei nieuwe visserijtechnieken getest, waarbij verschillende universiteiten, onderzoeksgroepen en vissers betrokken worden. Het tweetal kreeg onder meer uitleg over een innovatie manier van vissen, namelijk met behulp van een soort kite. Willem-Alexander was benieuwd op welke termijn dit werkelijkheid zou kunnen zijn en wilde weten hoe dit precies in zijn werk zou gaan. Ook sprak hij kort met een komende generatie vissers, de leerlingen van de visserijschool in Stellendam. Toen de jongens vertelden dat hun ambitie is om als schipper de zee op te gaan, konden ze rekenen op bemoedigende woorden van de koning. “Heel goed”, zei hij.