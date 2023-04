Willem-Alexander had met voorkennis niet met Poetin afgesproken

Koning Willem-Alexander zou in 2014 nooit een biertje met Vladimir Poetin zijn gaan drinken als hij had geweten dat de Russische president een maand later de Krim binnen zou vallen. “Dat kon niemand weten”, blikt hij terug in de tweede aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning.

De koning ontmoette Poetin in februari 2014 tijden de Olympische Winterspelen in Sotsji. Een foto van het moment waarop Willem-Alexander, koningin Máxima en Poetin samen bier drinken en proosten is een bekend beeld geworden.

“We kregen een telefoontje dat Poetin had besloten om aanwezig te zijn die avond in het Holland Heineken House, met de vraag of ik daarbij aanwezig wilde zijn”, herinnert Willem-Alexander zich. De koning had Poetin toen al een paar keer ontmoet. “We hadden het jaar daarvoor het Nederlands-Russische vriendschapsjaar gehad. (…) Het was ook echt beleid van de Nederlandse regering om de vriendschap met Rusland weer aan te halen.”

Gedonder

Toen het verzoek kwam om naar het Holland Heineken House te komen, deed Willem-Alexander dat dan ook. “Wij wisten natuurlijk niet dat hij een maand later de Krim binnen zou vallen. En natuurlijk ook niet dat een paar maanden later zijn troepen MH17 neer zouden halen. Als ik dat geweten zou hebben, was het natuurlijk anders geweest.” De koning had dan ook niet in gedachten dat er “gedonder” van zou komen. “Nee dat wist ik niet, dat kon niemand weten.”

Willem-Alexander vindt nu dat je niet alleen maar naar landen kunt gaan met wie je het helemaal eens bent. “Dan kan je niet veel landen meer bezoeken en nergens meer zaken doen”, zegt hij. Dat betekent niet dat hij overal naartoe kan gaan als koning. “Kijk, er zijn altijd zaken waarover je moet kunnen blijven praten. Als er problemen zijn moeten die bespreekbaar zijn. Overal naartoe, dat moet niet altijd kunnen. Dat zeker niet. De grens moet per keer bekeken worden.”