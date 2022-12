Willem-Alexander: schaduw van zorgen over dit kerstfeest

Voor velen valt er “een schaduw van zorgen” over dit kerstfeest, zei koning Willem-Alexander op eerste kerstdag tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak. Hij begrijpt dat er sprake is van “onzekerheid”, “stress” en “boosheid”.

“Het is een heftige tijd, zeggen mensen tegen me. Is er genoeg geld om de rekeningen te betalen nu alles zo duur geworden is? Waar vind ik eindelijk een geschikte woning of een studentenkamer? En hoe moet het met de toekomst van mijn bedrijf?”

De koning noemde dit een “confronterende” tijd, met het oog op onder meer de klimaatverandering en “botsende belangen” in ons land. “We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven.”

Zondebokken

Dit alles zorgt voor onzekerheid, stress en boosheid, stelde Willem-Alexander. “Het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid.” Want, zei hij, “democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen.”

De koning riep op tot saamhorigheid. “Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee.” Hij vroeg mensen om “de blik naar buiten te richten en ons op te trekken aan het voorbeeld van anderen”. “Zoals het Oekraïense volk dat nu al tien maanden standhoudt tegen het brute geweld van Rusland, met ongelofelijke moed en eensgezindheid.”

De kersttoespraak werd donderdag opgenomen in de DNA Salon in het woonpaleis van het koninklijk gezin, Huis ten Bosch in Den Haag. Vorig jaar keken zo’n 1,6 miljoen mensen naar de koning, een jaar eerder waren dat er 2,2 miljoen. De toespraak, die wordt gezien als een persoonlijke boodschap van de vorst, was te zien op NPO1, RTL4 en SBS6.