William blij na eerste bezoek Welsh parlement als prins van Wales

Prins William vond het geweldig om woensdag in Cardiff een bezoek te brengen aan het parlement van Wales, de Senedd. De Britse troonopvolger deed dat voor het eerst sinds hij de titel prins of Wales draagt, die jarenlang aan zijn vader Charles toebehoorde.

Op Instagram deelde het paleis foto’s van Williams bezoek. De prins werd rondgeleid door speaker Elin Jones en ontmoette fractievoorzitters van de politieke partijen van Wales. Ook bekende hij Welshe zinnetjes te leren en af en toe in de taal te speechen, mits de teksten niet te lang zijn.

In zowel het Welsh als in het Engels was in het bijschrift van de post te lezen dat William het geweldig vond om tijdens zijn bezoek met leden van de Senedd en het Welshe jeugdparlement te spreken over de problemen die van groot belang zijn in de gemeenschap van Wales.