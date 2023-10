Winnaar portrettenwedstrijd schildert koningin Máxima

Met een portret van koningin Máxima is Metsje de Jong de winnares van de portrettenwedstrijd, georganiseerd door Vorsten en het Nationaal Atelier ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Vorsten. Uit ruim 60 inzendingen van voornamelijk leden van het Nederlandse koningshuis (waaronder ook een huisdier) koos de jury drie winnaars.

Karakteristieke glimlach

Metsje de Jong schilderde een portret van koningin Máxima met acrylverf, vanuit een origineel perspectief. De jury over het winnende schilderij: ‘Een schitterend portret van Máxima. Een zeer herkenbaar portret van de koningin in een zeer eigenzinnige perspectief, versterkt door de bijzonder lay-out in het vierkante vlak. Door alleen de hoedrand en oorbellen een bescheiden kleuraccent te geven in een verder volledig zwart/wit werk, wordt het modieuze profiel en elegantie van haar op een zeer verfijnde en toch krachtige manier benadrukt. Tenslotte is het subtiele portret zelf met de karakteristieke glimlach in olieverf zeer overtuigend uitgevoerd. Kortom; een terechte winnaar!’



Zonnig karakter

De tweede plek is voor Trinette Korver, zij maakte een pasteltekening van prinses Alexia. De jury oordeelde over haar werk: ‘Een vrijmoedig portret van prinses Alexia, waarbij haar ‘zonnige’ karakter op meerdere manieren wordt uitdrukt. De ingetogen en toch gulle lach met de iets geloken ogen, de wind in haar haren en een achtergrond als een zomerse lucht waar toch weer wat structuur in zit, wat weer goed aansluit bij de kleuren van haar haar. Een portret waarbij je het idee krijgt dat er iets van haar karakter prijsgegeven wordt.’

Charmante techniek

Met een olieverfportret van prins Claus wint Hans Huisjes een derde plek. Over zijn werk oordeelt de jury: ‘Mooi zoals dit portret uitdrukt zoals we prins Claus in z’n laatste jaren in ons geheugen hebben. Een sombere, ingetogen man met een in zichzelf gekeerde blik die wegkijkt van de toeschouwers. Uitgevoerd in een klein kleurenpallet wat extra deze karakterschets benadrukt. Met een techniek die niet helemaal overtuigend, maar wel zeer charmant is. Een goed getroffen portret waar je graag naar blijft kijken.’

Kunstwerken vol liefde

De jury van de portrettenwedstrijd bestond uit curator van het Nationaal Atelier Willem Bakker en hoofdredacteur van Vorsten Alida Dijk. Dijk: ‘Het doet pijn om met het verkiezen van de winnaars ook mensen te moeten teleurstellen. Ook in hun kunstwerk zit veel liefde, dat is duidelijk.’

De drie winnaars werden op donderdag 12 oktober in het zonnetje gezet op Paleis Soestdijk. Ze kregen een oorkonde, bezochten de die dag geopende tentoonstelling De vrouwen van Soestdijk en zijn te gast op het uitverkochte jubileumevenement van Vorsten op 25 oktober op Paleis Het Loo.