Nieuw kinderboek Sarah Ferguson vanaf 10 oktober in winkels

Het nieuwe kinderboek van Sarah Ferguson ligt vanaf 10 oktober in de winkels. Flora and Fern: Wonder in the Woods is nu alvast te bestellen, meldt de ex-vrouw van prins Andrew op Instagram.

“Het is zo spannend dat ik dit nieuwe boek mag uitbrengen”, zegt Ferguson in een video. Het boek gaat over de natuur, duurzaamheid, fantasie en “magie” creëren. “Alles waar ik voor sta en waarmee ik mijn meiden heb opgevoed.”

De 64-jarige Ferguson heeft al meerdere boeken geschreven. Daarnaast produceerde ze in 2009 de film The Young Victoria, die werd genomineerd voor een Oscar.