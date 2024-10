Nieuwe boot KNRM draagt naam prins Friso

De nieuwste reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is vernoemd naar de in 2013 overleden prins Friso. Zijn broer koning Willem-Alexander onthulde de naam vrijdag tijdens de viering van het 200-jarige bestaan van de reddingsmaatschappij in Rotterdam. Dat deed de koning met een druk op een knop.

De onthulling vormde de afsluiting van de voorstelling Symfonie van het Water in het Nieuwe Luxor Theater. De koning kreeg optredens te zien van artiesten als Stef Bos, Elske DeWall, Lucas Hamming en Berget Lewis.

Bij aankomst in Rotterdam ging Willem-Alexander eerst nog aan boord van een van de schepen van de KNRM. De koning mocht de boot zelf over de Nieuwe Maas sturen, is te zien in een filmpje dat de Rijksvoorlichtingsdienst online heeft gezet.