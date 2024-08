Noors blad toont foto’s van schade na vermeend incident Høiby

Het Noorse blad Se og Hør claimt foto’s te hebben van het appartement waar Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, vorige week een vrouw zou hebben mishandeld. Op de beelden, die nog niet zijn bevestigd door de politie, is een enorme ravage te zien.

Het tijdschrift heeft onder meer een foto van een mes dat in een muur is gestoken of gegooid. Ook ligt er een zesarmige kristallen kroonluchter in stukken op de grond en zijn er andere kapotte spullen zoals zonnebrillen, een telefoon en een föhn te zien. Het Noorse TV2 meldde eerder al dat er sprake zou zijn van grote materiële schade en dat er een mes zou zijn aangetroffen.

De politie bevestigt tegenover de nieuwszender dat ze zich ervan bewust zijn dat enkele foto’s in de media zijn verschenen. “Maar van onze kant is het te vroeg om iets te bevestigen of te ontkennen over hoe dit appartement eruitzag”, zegt een woordvoerder, die niet weet waar Se og Hør de beelden vandaan heeft. “Ik vind het een beetje jammer, maar het is de keuze van de pers om ze te publiceren.”

Troonopvolging

Eerder dinsdag meldde de politie dat de 27-jarige Høiby nog geen verklaring heeft afgelegd over het incident dat vorige week plaats zou hebben gevonden. Het vrouwelijke slachtoffer zou een relatie met hem hebben.

Høiby is de oudste zoon van Mette-Marit, de echtgenote van kroonprins Haakon. Ze kreeg hem uit een eerder huwelijk en hij maakt dan ook geen deel uit van de lijn van Noorse troonopvolging.