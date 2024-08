Noors koningshuis feliciteert Märtha Louise en Durek Verrett

Het Noorse hof heeft op Instagram felicitaties gedeeld aan prinses Märtha Louise en haar kersverse echtgenoot Durek Verrett. Het stel trouwde zaterdag, in het bijzijn van een groot deel van de koninklijke familie.

“Proficiat aan prinses Märtha Louise en Durek Verrett die vandaag in Geiranger getrouwd zijn. De koninklijke familie was aanwezig om het bruidspaar te vieren”, luidt de tekst bij een groepsfoto van de grote dag.

Op de foto staan onder anderen haar vader koning Harald en broer kroonprins Haakon, maar ook de Nederlandse prins Constantijn en prinses Laurentien. Die laatste is peetmoeder van Leah, de tweede dochter van Märtha Louise uit haar eerdere huwelijk met Ari Behn.

De relatie van de prinses en Durek Verrett is behoorlijk omstreden. Verrett is een zelfbenoemde sjamaan en deed in het verleden verschillende omstreden uitspraken. Zo schreef hij in zijn boek dat kinderen kanker kunnen krijgen wanneer ze niet blij zijn en hij beweerde contact te hebben met engelen. Märtha Louise kreeg het verwijt dat ze haar titel voor commerciële zaken gebruikte. In 2022 legde de prinses daarom haar officiële taken neer.